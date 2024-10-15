كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية hrsd.gov.sa

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لعام 1446 عبر رقم الهوية ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي للأسر المحتاجة، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين.في هذا المقال، نعرض لكم التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

لتسهيل عملية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الدخول إليها باستخدام رقم الهوية.

الخطوة الأولى تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة الدعم الاجتماعي وتقديم البيانات الأساسية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول يجب التوجه إلى “الملف الموحد” وملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

من بين هذه البيانات يجب عليك تسجيل معلومات الدخل الشهرية وبيانات السكن كما هو مسجل في العنوان الوطني.

عند الانتهاء من هذه الخطوات، يجب عليك التأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر “حفظ”.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يتطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور توفر عدد من الشروط الضرورية.