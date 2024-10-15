اعرف هتقبض كام الشهر ده .. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر اكتوبر 2024

تساؤلات كثيرة يتم فرزها داخل منصات البحث عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وكل ذلك يتم بشكل رقمي بعيداً عن الخدمات التقليدية التي اندثرت بعد التطور التكنولوجي الهائل، مع العلم أن الإدارة أيضاً تسمح للمواطنين بتسجيل على هذا المعاش بشكل الكتروني، ولكن يجب أن تكون الشروط متوافقة مع المتقدم، ولمعرفة ما سيتم ذكره في هذا المقال تابع السطور التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

إلى جميع المواطنين الذين يرغبون في الاستعلام عن معاش التكافل الكرامه، عليه أن يقوم بعمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم ذكرها في الخطوات التالية:

أولا: يجب الذهاب الى البوابة التضامن الاجتماعي.

ثانياً: دون الرقم القومي الخاص بالمستعلم، ليتم إضافتك إلى شاشة الخدمات.

حينها انقر على (خيار تكافل وكرامة)، حدد خدمة (الاستعلام عن معاش للمستفيدين).

سيأتيك شاشة قم بوضع ماهو مطلوب، داخل الخانات.

بعد ذلك انقر على زر استعلم الآن، وستظهر أمامك شاشة مسجل بها جميع المعلومات التي تريدها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

بعد أن تم اصدار برنامج التكافل والكرامة، تم إتاحة معه مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها في إطار تعزيز جهود ما تقدمه الدولة لأبنائها، وهي كالتالي: