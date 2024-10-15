وفر فلوسك واستثمرها صح .. شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة متاحة الآن في جميع الفروع

يرغب الكثير من المهتمين بشهادات الاستثمار في معرفة موعد طرح شهادات استثمار البنك الأهلي وبنك مصر لعام 2024 ذات العائد 35%، وتعتبر شهادة الادخار بالشهادة الآن من أفضل الطرق وأكثرها أمانا في ظل عمليات النصب الواسعة و هناك العديد من المزايا التي يجنيها العملاء عند الادخار، ومن أفضل شهادات الاستثمار الموجودة في البنوك المصرية شهادة البنك الأهلي وشهادة بنك مصر.

شهادات البنك الاهلي المصري

يبحث الكثير من الناس عن موعد طرح شهادة الاستثمار ذات العائد 35% في كل من البنك الأهلي وبنك مصر، ولكن حتى الآن لم يعلن البنك الأهلي أو بنك مصر عن موعد إصدار وطرح هذه الشهادة، ولكن من المتوقع أن يتم إصدارها بحلول العام القادم, نتعرف الآن على الشهادات الحالية التي يطرحها البنك الأهلي وبنك مصر.

شهادة البنك الأهلي الجديد 2024

تتمثل مزايا شهادة البنك الأهلي الجديد فيما يلي:

أولاً: الشهادة البلاتينية السنوية: تصل الفائدة على هذه الشهادة إلى 23.5%.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية البلاتينية ذات العائد المتدرج: تصل الفائدة على هذه الشهادة إلى 26% في السنة الأولى و22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة.

ثالثًا: شهادة 5x: وهي شهادة مدتها عام واحد، وتصل الفائدة عليها إلى 14.25% شهريًا.

في عام 2025، من المتوقع أن يتم الإعلان عن شهادات البنك الأهلي وبنك هليوبوليس بعائد 35%، حيث سيقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر الآن شهادات استثمار بعوائد تصل إلى 35%.