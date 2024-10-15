متى تصرف معاشات تكافل وكرامة شهر اكتوبر؟ .. ساعات فقط على مواعيد الإيداع

برنامج ”تكافل وكرامة“ هو أحد برامج المساعدات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف دعم المواطنين محدودي الدخل والأسر الفقيرة، حيث يتم منحهم مبلغًا ماليًا شهريًا لمساعدتهم وتخفيف أعباء حياتهم، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا بفتح باب التسجيل للحصول على هذه المساعدات وتقدم العديد من المواطنين.

متى تصرف معاشات تكافل وكرامة شهر اكتوبر؟

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة هي خمسة أيام اعتبارًا من 15 أكتوبر في عدد من المنافذ، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وتطبيقات فوري، حيث يمكن صرف معاش تكافل وكرامة، كما يمكنك التسجيل من خلال الآتي:

سهلت وزارة التضامن الاجتماعي على المواطنين معرفة المزيد عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر وتفاصيل الدفع المسبق عبر الإنترنت:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم أدخل خيار خدمة تكافل وكرامة.

أدخل الرقم القومي للفرد.

ثم أدخل رقم بطاقة الدعم.

اضغط على أيقونة الاستعلام وسيتم عرض جميع التفاصيل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة

تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها لاستلام معاش تكافل وكرامة: