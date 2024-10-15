هتقبض معاهم ولا لا .. طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة “هنـــا”

يعد برنامج ”تكافل وكرامة“ أحد أهم برامج المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض، فمن خلال هذا البرنامج يتم تقديم مساعدات مالية مباشرة للعديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الأشخاص للمشاركة في هذا البرنامج، حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 21 مليون مستفيد بهذا الإعلان.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الآن الاستفسار عن المسميات الجديدة لتكافل وكرامة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، مما يتيح للمواطنين سهولة وسرعة التحقق من حالة طلباتهم وإجراءات الاستعلام عنها:

يتم الاستعلام من خلال الدخول إلى الرابط برنامج تكافل وكرامة 2024 وتقديم المستندات المطلوبة للتقديم.

اختر خدمة ”تكافل وكرامة“ من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل رقم البطاقة الشخصية والرقم القومي لمقدم الطلب.

اضغط على خيار ”استعلام“ لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة.

تتيح هذه الخطوات للمواطنين معرفة ما إذا تمت الموافقة على استفادتهم من البرنامج، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول المساعدة المالية التي يحصلون عليها.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

من أجل التسجيل في برنامجي تكافل وكرامة، يحتاج المواطنون إلى تقديم مجموعة من المستندات الرسمية لإثبات أهليتهم للحصول على المساعدة، فهذه الوثائق ضرورية لضمان وصول المساعدة بالفعل إلى الأسر التي تستحقها: