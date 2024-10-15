تابع الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان “عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024”

يقوم تردد قناة الفجر الجزائرية بتغطية كافة أخبار الشعب الجزائري وعدد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن الجزائري، بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج الترفيهية والثقافية مثل مسلسل قيامة عثمان المعروف تركيا، فهو يعتبر من أهم الترددات التي يحرص المتابعون على تحميلها عبر الأقمار الصناعية لمتابعة المسلسلات، وسنقدم كافة التفاصيل عن هذا التردد بالإضافة إلى طريقة تحميله عبر الأقمار الصناعية لاحقا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية لها مكانة كبيرة في الوطن العربي وخاصة في الدولة الجزائرية، وتهتم بتقديم محتوى متنوع على جميع الأقمار الصناعية مثل عربسات ونايل سات وغيرها، وتعتبر القناة من أفضل القنوات التي تبث محتوى ترفيهي وإخباري بأعلى جودة للصوت والصورة دون انقطاع أو تشويش، ولهذا استقطبت عدد كبير من الجماهير من جميع الأعمار، ويتمثل تردد قناة الفجر الجزائرية في النقاط الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12034.

معدل التشفير 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد على عربسات هو:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12130.

برنامج الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي باتباع الخطوات الآتية:

اضغط على القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر إعدادات التثبيت.

انقر على بحث يدوي.

أدخل جميع معلومات التردد، بما في ذلك التردد ومعدل الاستقطاب.

انقر على بحث,

تحقق من وجود القناة في القنوات المفضلة لديك.

ستتيح لك الخطوات المذكورة أعلاه تنزيل هذه القناة من قائمة القنوات المتوفرة على القنوات الفضائية.