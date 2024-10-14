سارع بالتسجيل.. خطوات التسجيل في قرعة الحج بالجزائر لعام 2025 والشروط المطلوبة للتسجيل

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن رابط التسجيل بقرعة الحج لعام 2025، وذلك بهدف تسهيل عملية التسجيل على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، وقد بدأ فتح باب التسجيل للقرعة منذ يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبر الحالي، ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، وسوف نعرض لكم في هذا المقال الخطوات الأساسية للتسجيل والشروط المطلوبة للتقديم.

رابط التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025

يمكن للراغبين التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بكل سهولة من منازلهم عبر الرابط الرسمي لوزارة الداخلية وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الجزائرية.

قم بإنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.

تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة مثل؛ رقم الهوية الوطنية، الإسم، البريد الإلكتروني.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة لتفادي أي أخطاء تؤثر على قبول الطلب.

ستصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على رابط لتفعيل الحساب.

شروط التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بالجزائر

أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وهي كالتالي: