صابونة تش تش.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. نزلها الآن

تحرص الكثير من الأمهات على البحث عبر الإنترنت عن وسائل تساعد أطفالهم في قضاء وقت ممتع ومفيد، وتعتبر قناة كراميش للأطفال واحدة من أفضل الخيارات المتاحة، حيث تتميز القناة بتقديم برامج متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بما في ذلك برامج تعليمية، ترفيهية وثقافية، إضافة إلى محتوى يعزز من تطوير القدرات العقلية والإبداعية للصغار، وسوف نقدم لكم في هذا المقال تردد القناة وكيفية تحميلها على جهاز التلفاز.

تردد قناة كراميش على النايل سات

لتثبيت قناة كراميش عبر النايل سات يمكن الاعتماد على التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكن أيضا استقبال قناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة كراميش

لتثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.

ثم بعد ذلك قم باختيار أيقونة البحث اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي المناسب سواء القمر نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز المطلوب.

في النهاية قم بالضغط على زر البحث لبدء البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة احفظ الإعدادات لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال.

مميزات قناة كراميش