استكشف العالم الطبيعي.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات وعرب سات.. اضبطها الأن

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعد واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الوثائقية، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي مجالات متنوعة مثل؛ العلوم، البيئة، التاريخ، والمغامرات، كما تعرف القناة بجودة محتواها العالية، حيث تقدم وثائقيات متميزة تعرض جوانب مختلفة من الحياة البرية، استكشاف الفضاء، الثقافات المتعددة، والظواهر الطبيعية، وتستخدم القناة تقنيات تصوير متطورة لجذب المشاهدين وتقديم تجربة فريدة من نوعها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد القناة على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط القناة.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تركز على الاكتشافات العلمية الحديثة والتطورات في مجالات الطب، الفيزياء، التكنولوجيا، والبيئة.

تشمل هذه البرامج استعراضات لتجارب علمية جديدة وتحليلات لقضايا معاصرة مثل؛ التغير المناخي والطاقة المتجددة.

تغطي برامج القناة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالحياة البرية والتنوع البيولوجي من خلال تصوير مذهل للحيوانات في بيئاتها الطبيعية، تقدم القناة نظرة عميقة على الأنواع المهددة بالانقراض، عادات الحيوانات، والنظم البيئية المختلفة في كافة أنحاء العالم.

تستعرض ناشيونال جيوغرافيك الثقافات المختلفة حول العالم من خلال تقديم تقارير وثائقية عن الشعوب والتقاليد والعادات المحلية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك