المنافس القوي للفئة الاقتصادية.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 الجديد وسعره في السوق.. بتصوير خرافي

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A15، الذي يواكب التطورات التقنية الحديثة، كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين من نوع Nano Sim مع إمكانية استبدال الشريحة الثانية بكارت ذاكرة لزيادة مساحة التخزين، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع، إلى جانب خاصية الاتصال NFC، ويحتوي على مستشعرات مثل؛ البوصلة، القرب، والتسارع.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15

المعالج من نوع Helio G99 بتقنية 6 نانومتر، المعالج الرسومي Mali-G57 MC.

التخزين/الرام؛ 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية؛ الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، الثانية بدقة 5 ميجا بكسل، الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.5 بوصة، بدقة 1080×2340 بكسل، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.

نظام التشغيل أندرويد 14.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A15

بطارية بسعة كبيرة تدوم طويلا.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام أندرويد 14.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء مميز.

معالج يقدم أداء جيد في مختلف التطبيقات.

دعم خاصية NFC.

شاشة AMOLED بدقة عالية ومعدل تحديث 90Hz مناسب للألعاب والفيديوهات.

أسعار هاتف Samsung Galaxy A15