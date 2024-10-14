هاتف بتصميم شيك.. مواصفات ومميزات هاتف Redmi Note 13 4G وسعره في الأسواق.. بأداء قوي

يعد هاتف Redmi Note 13 4G من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي، حيث يجمع بين جودة الأداء والسعر المناسب، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وبمواصفات قوية تناسب احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، حيث يوفر الهاتف شاشة كبيرة بدقة عالية ومعالج قوي يتيح تجربة سلسة وسريعة، بالإضافة إلى بطارية طويلة العمر، والكاميرات المتعددة تضمن صور واضحة ومفصلة مما يجعله خيار ممتاز لمحبي التصوير وأولئك الذين يبحثون عن جهاز يعتمد عليه لأداء المهام اليومية.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 4G

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبدقة FHD مع معدل تحديث 120 هرتز.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 685 بتقنية تصنيع 6 نانومتر.

الذاكرة العشوائية بسعة تخزين 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت رام.

التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسيع بواسطة بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية؛ عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MIUI 14.

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، سماعات ستيريو، منفذ IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية.

سعر هاتف Redmi Note 13 4G