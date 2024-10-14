أجدد وأفضل قنوات الأطفال.. تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات والعرب سات، تُعتبر قناة عمو يزيد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، مما يجعلها من أكثر القنوات بحثًا من قبل الأمهات، تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، بالإضافة إلى عرض أغاني مصحوبة برسوم متحركة، في هذا السياق، سنستعرض تردد قناة عمو يزيد على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة عمو يزيد على النايل سات والعرب سات

ثبت الآن تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث يمكنك متابعة قناة عمو يزيد والاستمتاع بمحتوى القناة المميزة للأطفال، لمن يرغب في تثبيت قناة عمو يزيد على جهاز الاستقبال الخاص به عبر القمر الصناعي نايل سات، إليكم بيانات التردد:

التردد: 10922

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة عمو يزيد على العرب سات

تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات والعرب سات إذا كنت ترغب في تثبيت قناة عمو يزيد عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنك استخدام المعلومات التالية:

التردد: 10923

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كيفية تثبيت قناة عمو يزيد على الرسيفر

بعد أن تعرفنا معكم على تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات والعرب سات، ننتقل الآن بكم للتوصل إلى كيفية تثبيت قناة عمو يزيد على الرسيفر، لتثبيت قناة عمو يزيد على التلفاز، اتبع الخطوات التالية: