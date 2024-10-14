سبب تعليق بث قناة عمو يزيد على النايل سات

كشف يزيد بلعباس مالك قناة عمو يزيد للأطفال، وهو المعروف بـ”الشاب يزيد”، عن سبب تعليق بث القناة عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، مؤكدًا أن السبب يعود لحالة مادية كبيرة في الوقت الحالي، ليقوم بنشر منشور عبر صفحته على “فيسبوك” عن حزنه الشديد لتعليق شركة ساتل لبث القناة مرة أخرى لحين سداد اشتراك البث، مشيرًا إلى القناة عليها نحو 900 مليون سنتيم بالإضافة إلى رواتب الموظفين الذي يعملون في القناة.

مشكلة توقف بث القناة

وأكد “عمو يزيد” أن جميع العاملين في القناة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات متتالية، مما أثرت عرقلة كبيرة بين العاملين وتوقفوا هم الأخرون عن العمل، مشيرًا إلى أن المستحقات المالية فاقت ميزانية القناة بشكل كبير، وعليه فأضطر الأمر إلى تعليق بث القناة لحين البحث عن حلول للأزمة الإقتصادية التي تمر بها القناة في الوقت الحالي، معبرًا عن تقديره لتلقي العديد من الرسائل التي تعزي يزيد بلعباس على ما حدث في توقف القناة، متمنين له عودة البث في أقرب وقت.

إنشاء قناة عمو يزيد

يذكر أن القناة تم إطلاقها منذ عام 2015، لتكون أول قناة جزائرية تهدف إلى تقديم محتوى طفولي وكرتوني للأطفال بمختلف الدول العربية، حيث إن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في الوطن العربي، لكن أزمتها الاقتصادية أثرت عليها بشكل كبير، ليؤول ذلك على تراجع المعلنين في الدولة الجزائر، ويبحث مسؤولي القناة عن حلول لحل الأزمة المالية حتى يتم عودة البث مباشرة في أقرب وقت.