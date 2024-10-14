“بتردد واحد” طريقة ضبط قنوات نايل سات 2024 بضغطة زر الان

يرغب العديد من المتابعين ومحبي مشاهدة التلفاز من استقبال مجموعة من القنوات دفعة واحدة، ويكون ذلك عبر القمر الصناعي النايل سات، مما أطلقت شركة القمر الصناعي تردد وحيد يمكن من خلاله استقبال هذه القنوات وفي السطور التالية نكشف لكم التفاصيل.

تردد قنوات النايل سات 2024

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قنوات النايل سات، وفقًا للأتي:-

التردد الأول “12341” معدل الترميز “27500” استقطاب القناة “أفقي”.

التردد الثاني فهو “12341” معامل الترميز “27500” استقطاب القناة “عمودي”.

التردد الثالث يكون “12054” استقطابها “عمودي” معدل الترميز “27500”.

فيما أن التردد الرابع يكون “11317” معامل الترميز “أفقي” معامل الترميز “27500”.

خطوات استقبال قنوات النايل سات

يمكنك تنزيل كافة قنوات النايل سات على الترددات التي من بينها “11747، 11765، 11180″، ومتابعة كل ما تقدمه القناة المتمثلة في الأفلام والمسلسلات، وكذلك البرامج الإخبارية والمتنوعة، وغيرها من المحتوى الأخر التي تقدمه القناة على مدار اليوم، وذلك بإتباع الأتي:-