تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة العين السخنة مساء اليوم الاثنين 

في حادث مأساوي تم الإعلان عن وقوعه في الساعات القليلة الماضية حول انقلاب أتوبيس طريق الجلالة العين السخنة باتجاه الزعفرانة – السويس، وقد أسفر الحادث عن وقوع عدد من الوفيات مع إصابة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، يعد هذا الحادث واحدًا من أسوأ الحوادث المرورية التي شهدها طريق الجلالة والتي جعلت الأجهزة الطبية والأمنية تسرع بالاستجابة الفورية لمكان وقوعه وإنقاذ الأشخاص المتضررين.

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة العين السخنة

أكدت وزارة الصحة والسكان علي أن عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع الحادث حتى يتم التعامل مع جميع المتضررين، وقد قامت هيئة الإسعاف المصرية بالدفع بعدد 24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء وضع الحادث عن كثب، وقام بتكليف نائبه الدكتور محمد الطيب للتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي للمصابين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم، كما تم توجيه هيئة الرعاية الصحية لرفع حالة الاستعداد الطبي للتعامل مع هذه الأزمة.

دعم وزارة التضامن الاجتماعي

قامت السيدة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس تطورات حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة، ووجهت بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري .

كما شددت على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة وسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وعائلاتهم، وذلك وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في مثل هذه الظروف، مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم.