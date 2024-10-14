تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة بعد التحديث 2024 تابع مباراة الجزائر وتوغو الان

بدأت منذ قليل مباراة الجزائر وتوغو اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أكتوبر 2024، حيث إن المباراة مقامة على قناة الجزائرية الأرضية التي أخذت شهرة كبيرة في نقلها للعديد من المباريات المحلية والعالمية، ناهيك عن إمتلاكها إلى استوديوهات تحليلية عالية المستوى ومراسلين متمكنين في نقل كافة الأحداث الكروية لحظة بلحظة، وعليه أصبح العديد من عشاق الساحرة المستديرة يرغبون في استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباراة الجزائر وتوغو اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 ضمن لقاء اللعودة والمواجهات الرابعة من تصفيحات كأس أمم افريقيا، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد الجزائرية الأرضية 11680.

استقطاب القناة فهو أفقي.

بيننما معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

هناك بعض الخطوات الهامة التي على إثرها يتم تنزيل قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، وذلك بإتباع الأتي:-