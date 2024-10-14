الذهب الأبيض بكام.. سعر قنطار القطن اليوم الإثنين في وجه بحري وقبلي

يبحث العديد من المواطنين، عن سعر قنطار القطن في الوقت الحالي، نظرًا لأن الذهب الأبيض هو الشغل الشاغل لملايين المزارعين سواء كان ذلك في الوجه القبلي أو البحري، ناهيك عن أن محافظة الفيوم قامت ببيع 36 ألف قنطارًا ونصف من القطن نوع قصير التيلة التي يتم زراعته في محافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى أن الوزن المثالي لقنطار القطن الزهر بلغ نحو 158.5 كيلو، فيما أن قنطار القطن الشعر سجل نحو 50 كيلو جرام.

حالة القطن في الوجه القبلي والبحري

وكشفت حلقات القطن داخل محافظات الوجه البحري، عن استلام محصول القطن من المزارعين غدًا الثلاثاء الموافق 15 من شهر أكتوبر، فيما ذلك يأتي تمهيدا للعمل على طرحة بالمزاد العلني التي يتم عقده داخل محافظة البحيرة، حتى أن سعر قنطار القطن يختلف من الوجه القبلي عن الوجه البحري، نظرًا لاختلاف الصنف والجودة واعتماد سكان الوجهين على أنواع معين لشراء القطن.

أسعار القطن في الوجه القبلي والبحري

وفي الساعات الماضية، تم تحديد سعر قنطار القطن داخل محافظة الفيوم وأسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج، ليُسجل قرابة الـ 10000 جنيه للقنطار الواحد، حتى أنه جاري العمل على بيع كميات القطن المعروضة بالمزاد وهي تابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أما عن أسعار القطن داخل محافظة الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية فوصل سعر القنطار إلى 12000 جنيه للقنطار الواحد، وهو ما قامت بتحديده رئاسة مجلس الوزراء سابقًا بحيث يتمكن جميع المواطنين والمزارعين من التعرف على سعر القطن الحقيقي داخل محافظات الوجه القبلي والبحري معًا.