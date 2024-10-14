اتفرج ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بأقوي إشارة HD

زيادة البحث من قبل عشاق كرة القدم العربية لمعرفة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025، و إنطلاق منافسة قوية للغاية مساء اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر ، و يترقب الجمهور الجزائري لقاء العودة الذي سيجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الخاصة بالبطولة، ويسعي كلا من هما في هذة المباراة الفوز وحصد العلامة الكاملة، حيث أن المنتخبين من المنتخبات القوية في أفريقيا.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025
من المقرر أن يتم نقل مباريات تصفيات أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث انها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، و هي التي ستوفر نقل مباراة الجزائر وتوجو اليوم، وهي التي ستقوم بنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2”، ويمكن متابعة المباراة بشكل مجاني عبر قناة الجزائرية الرياضية، حيث انها الناقل المجاني لجميع مباريات منتخب الجزائر في التصفيات.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو اليوم
beIN Sports HD 2
القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة هو: 11013
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
القمر الصناعي: سهيل سات
- تردد القناة: 10810
- معدل الاستقطاب: افقي
- معدل الترميز: 27500
- معمل تصحيح الخطأ: 2/3
beIN Sports 1 FR
القمر الصناعي: سهيل سات
- تردد القناة: 11390
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معمل تصحيح الخطأ: 2/3
تشكيل الجزائر المتوقع ضد توجو
- حراسة المرمى: زكريا بوحلفاية.
- خط الدفاع: عيسى ماندي، رايت آيت نوري، رامي بن سبعيني.
- خط الوسط: محمد فارسي، هشام بوداوي، رامز زروقي، حسام عوار، جوين هاجام.
- خط الهجوم: أمين جويري، رياض محرز.