اتفرج ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بأقوي إشارة HD

زيادة البحث من قبل عشاق كرة القدم العربية لمعرفة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025، و إنطلاق منافسة قوية للغاية مساء اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر ، و يترقب الجمهور الجزائري لقاء العودة الذي سيجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الخاصة بالبطولة، ويسعي كلا من هما في هذة المباراة الفوز وحصد العلامة الكاملة، حيث أن المنتخبين من المنتخبات القوية في أفريقيا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن يتم نقل مباريات تصفيات أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث انها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، و هي التي ستوفر نقل مباراة الجزائر وتوجو اليوم، وهي التي ستقوم بنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2”، ويمكن متابعة المباراة بشكل مجاني عبر قناة الجزائرية الرياضية، حيث انها الناقل المجاني لجميع مباريات منتخب الجزائر في التصفيات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو اليوم

beIN Sports HD 2

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة هو: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 10810

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معمل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN Sports 1 FR

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11390

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معمل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل الجزائر المتوقع ضد توجو