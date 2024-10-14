انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار داخل أسواق بغداد وأربيل.. 100 دولار كم الدينار؟

شهدت أسعار صرف الدولار حالة من الانخفاض المفاجئ مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أكتوبر 2024، حيث إن ذلك جاء داخل أسواق بغداد وأربيل عاصمة كوردستان، فضلاً عن أن وصول سعر الدولار داخل بورصتي الكفاح والحارثية داخل بغداد ليصل إلى 125 ألف و800 دينار عراقي وذلك لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن ذلك جاء بمقارنة أمس الأحد ليُسهل نحو 153 ألف و100 دينار عراقي.

أسعار الدينار مقابل الدولار الأمريكي

وفي سياق متصل، فإن أسعار البيع داخل محال الصيرفة في بغداد ليسجل سعر البيع نحو 153 ألف و750 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما أن سعر الشراء سجلت نحو 151 ألف و750 دينار عراقي، بالإضافة إلى أن سعر الدولار في أربيل ليُسجل سعر البيع نحو 152 ألف و500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، حتى أن سعر الشراء سجلت نحو 152 ألف و400 دينار عراقي في نهاية تداولات اليوم.

تعويم الدينار العراقي وتأثيره على الاقتصاد

وأكد مظهر صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن تعويم سعر العملة لا يتعاون مع الاقتصاد المحلي العراقي، حيث إن الاقتصاد المحلي تهيمن عليه العملة الأجنبية التي يحتاج إليها المواطنين والمستثمرون، مشيرًا إلى أن رؤية الاقتصاد ترغب في تعويم الدينار العراقي، في إطار الفجوة بين سعر الدينار الرسمي وكذلك الموازي، وغير ذلك من التقلبات الأخرى التي أثرت بشكل كبير على أسعار الدينار العراقي.