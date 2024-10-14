“التسجيل فتح الان”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وشروط الوكالة الوطنية للتشغيل

تهدف منحة المرأة الماكثة في البيت، إلى دعم العديد من السيدات الجزائريات الغير عاملات، للمساهمة في تخفيف العبء الاقتصادي عن المتقدمات، ناهيك عن أن هذه المنحة يكون بإشراف الوكالة الوطنية للتشغيل، فضلاً عن إمكانية التسجيل في المنحة وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة؟

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت، للحصول على الدعم المادي التي يتم توفيره من قبل وزارة العمل والتشغيل، كما يلي:-

يجب أن تتراوح عمر المتقدمة من 19 إلى 40 عامًا للمتقدمة.

يجب أن تكون جزائرية الجنسية.

كذلك لابد وأن تكون مقيمة دائمة في دولة الجزائر.

يجب ألا يكون لدى المتقدمة أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعها من القبول في المنحة.

يجب أن تكون حاصلة على مؤهل عالي.

ألا تكون موظفة في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

ولكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-