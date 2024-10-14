“الحق جهز ورقك ويلا“موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024 لمحدودى الدخل وخطوات التسجيل والاوراق المطلوبة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لشراء كراسات الشروط والتقديم للحصول على وحدة سكنية في المحافظات المعلن عنها، وقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي في الفترة الأخيرة عن طرح ما يقرب من 70 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، بمساحات تتراوح بين المتوسطة والكبيرة، و تتميز بأسعارها المناسبة، مما يجعلها في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور شريف الشربيني بشكل رسمي عن موعد الحجز، وسيتم فتح باب الحجز في بداية شهر نوفمبر المقبل، فقد تتضمن الوحدات 60 ألف وحدة مخصصة لفئة محدودي الدخل، و10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل، لذا يتعين على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل مكتمل وساري المفعول، ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، و يمكنك التقديم من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: