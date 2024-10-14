“الحق جهز ورقك ويلا“موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024 لمحدودى الدخل وخطوات التسجيل والاوراق المطلوبة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لشراء كراسات الشروط والتقديم للحصول على وحدة سكنية في المحافظات المعلن عنها، وقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي في الفترة الأخيرة عن طرح ما يقرب من 70 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، بمساحات تتراوح بين المتوسطة والكبيرة، و تتميز بأسعارها المناسبة، مما يجعلها في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور شريف الشربيني بشكل رسمي عن موعد الحجز، وسيتم فتح باب الحجز في بداية شهر نوفمبر المقبل، فقد تتضمن الوحدات 60 ألف وحدة مخصصة لفئة محدودي الدخل، و10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل، لذا يتعين على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل مكتمل وساري المفعول، ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، و يمكنك التقديم من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- ثم إدخال البيانات الشخصية وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
- يجب اختيار الطابق المرغوب للسكن.
- قم بالنقر على “أرغب في التقديم” وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أتاحت وزارة الإسكان عن الشروط الخاصة للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث توافر الشروط التالية:
- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
- يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
- يجب على المتقدم أن يكون لوحدة سكنية واحدة فقط للزوج أو الزوجة.
- يجب على المتقدم ألا يكون قد استفاد من شقق الإسكان الاجتماعي من قبل.
- يجب على المتقدم أن يكون من محدودي أو متوسطي الدخل.
الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى 2024
يجب تقديم مجموعة من المستندات كجزء من الإجراءات المطلوبة، وتشمل:
- شهادة دخل حديثة.
- إيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) باسم المتقدم.
- قيد عائلي مميكن.
- قسيمة الزواج .
- صورة شهادات ميلاد الأبناء.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية.
- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.
- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد توقيعه.
- استمارة الحجز موضح بها تفاصيل المدينة والمحافظة ونوع الوحدة.