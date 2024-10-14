“الحق شوف اسمك فورا“اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك بهدف مساعدة الأسر الفقيرة، وأيضا المواطنين ذات دخل محدود لتحسين مستوى المعيشة، لذلك يبحث عدد كبير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين، وهذا سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عن بعض الخطوات التي يجب تنفيذها للاستعلام عن أسماء المقبولين عبر منصة مظلتي وتتمثل الخطوات النقاط التالية:

يجب الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

يجب الضغط على تسجيل دخول وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

يجب النقر على خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ثم قم بتحديد رقم الوجبة” الوجبة السابعة”.

حدد المحافظة التابع لها وانقر فوق زر الاستعلام.

بذلك يظهر لك كشوفات المقبولين بصيغة بي دي إف يمكنك بالبحث عن اسماء المشمولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون بعض الشروط التي يمكن توافرها للحصول على الدعم وتتمثل الشروط فيما يلي: