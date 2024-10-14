«انتهز الفرصة» رابط التسجيل في مسابقة مشرف تربية 2024 من خلال الموقع التابع للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الكثير عن معرفة التسجيل في مسابقة مشرف تربية بالجزائر، حيث انها من اهم المسابقات المخصصة للالتحاق بمناصب في قطاع التعليم من الإجراءات الأساسية التي تهتم بها وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ومن الجدير بالذكر أن مشرف التربية مسؤول عن كافة الأمور المتعلقة بالطلاب، بينما يتحمل المقتصد مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية، وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة لا تتم على مرحلة واحدة، بل على مرحلتين “شفوية وكتابية”، كما ان هذه الاختبارات تساعد في اختيار الأنسب وفقاً للخبرة والتخصص وغيرها من المعايير التي تعمل علي تحسين العملية التعليمية.

التسجيل في مسابقة مشرف تربية بالجزائر

يتمثل التسجيل الخاص في مسابقة مشرف التربية لعام 2024 بأنه يكون كالآتي:

يجب أن يتم الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يجب الضغط على خانة تسجيل الدخول في المنصة.

تدوين جميع البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل سليم.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة إلى الجهات المختصة.

يجب التأكيد على عملية التسجيل.

يجب طباعة الاستمارة الخاصة للترشح.

تسديد جميع الحقول الخاصة للمشاركة باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني.

شروط الالتحاق بمسابقة مشرف التربية في الجزائر 2024

يجب على المتقدم اتباع الشروط الأتية حتى يتمكن من التسجيل بالمسابقة:

أن يكون المتقدم من الجنسية الجزائرية ويقيم بصفة دائمة في الجزائر.

أن يمتلك المتقدم خبرة في مجالات التربية والتعليم.

أن يكون المتقدم مسجلا في المنصة الرقمية التابعة للديوان الوطني .

أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة وسلوك مستحب.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة في الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها.

التخصصات المطلوبة للتسجيل في المسابقة بالجزائر