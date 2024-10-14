الّـمّـٌقّـتـحـمّـ༒.. أفضل أسماء ببجي مزخرفة للأولاد والبنات لا يعرفها سوى المحترفين – الحق ارعب عدوك

يسعى اللاعبين إلى التعرف على احدث اسماء ببجي مزخرفة حتى يحصلوا على اسم يكون أكثر جاذبية، ويمكنهم من تحقيق الشهرة ما بين اللاعبين في هذه اللعبة المشهورة، وهي إحدى الخطوات الأولى التي يقوم باستخدامها الأشخاص الجدد عبر إنشاء حساب جديد في هذه اللعبة، فالجميع يسعى لتغيير أسمائهم حتى يكونوا مشابهين للاعبين المشهورين، كما أن هناك مواقع توفر أسماء ببجي حتى يتم مساعدة اللاعبين لكي يختاروا الأسماء الإنجليزي والعربي.

أسماء ببجي مزخرفة يبحث عدد كبير من محبي اللعبة على الأسماء المزخرفة، فقد وفرنا لكم مجموعة من أقوى الأسماء، و هي كالأتي: ꧁༺ғʟᴀᴍɪɴɢʜᴀᴡᴋ༻꧂: الصقر المشتعل.

ᴅᴇsᴛʀᴏʏᴇʀ࿐ – المدمر.

īlīڨٳ ּهړة ٳڵأعٍڋٳءīlī.

ʀᴇᴅᴅʀᴀɢᴏɴ♛ – التنين الأحمر.

ʙʟᴏᴏᴅᴡᴏʟғ❦– ذئب الدماء.

★ғʀᴏsᴛʙʟɪᴢᴢᴀʀᴅ★– العاصفة الجليدية.

꧁ᴅᴀʀᴋᴅᴇᴍᴏɴ꧂– شيطان الظلام.

ᴀɴɢᴇʟᴏғᴅᴇᴀᴛʜ☠️: – ملاك الموت.

ملُگة الُبۆتات♛气 ツ.

الّـمّـٌقّـتـحـمّـ༒.

☬سہلہطہانہ☬.

꧁༺ʀᴇᴀᴘᴇʀʙʟᴀᴅᴇ༻꧂: – سيف الحاصد.

ᴍᴏɴsᴛᴇʀ࿐:– الوحش.

꧁༺ʙʟᴀᴄᴋᴘʜᴀɴᴛᴏᴍ༻꧂: –الشبح الأسود.

☬يہاسہمہيہنہ☬.

♛ᴋɪɴɢꜱʟᴀʏᴇʀ♛ – قاتل الملوك.

⎛⎝ᴄʀᴇᴇᴘʏʜᴜɴᴛᴇʀ⎠⎞ – الصياد المزعج

ᴘʜᴏᴇɴɪxʀɪsᴇ✪ – نهوض العنقاء

꧁༒ᴅᴇᴀᴛʜʀɪᴅᴇʀ༒꧂ – راكب الموت.

★ᴄʀɪᴍsᴏɴғᴀɴɢ★ – الناب القرمزي.

♜قٌٌاتُُلـٌٌة بُُبُُجُُيٌٌ♜.

☠️ᴠᴇɴᴏᴍᴋɪɴɢ☠️ – ملك السم.

꧁༺ʙʟᴀᴄᴋᴘʜᴀɴᴛᴏᴍ༻꧂ – الشبح الأسود.

ɢʟᴀᴅɪᴀᴛᴏʀᴋɪɴɢ࿐ – ملك المصارعين.

īlīڨٳ ּهړة ٳڵأعٍڋٳءīlī.

꧁༺ᴡᴀʀʀɪᴏʀᴏғɴɪɢʜᴛ༻꧂ – محارب الليل.

★ᴛʜᴇʜɪᴅᴅᴇɴʟᴇɢᴇɴᴅ★ – الأسطورة الخفية.

ɢʜᴏsᴛɪɴᴅᴀᴅᴀʀᴋ – الشبح في الظلام.

ʀᴀᴠᴇɴᴄʟᴀᴡ࿐ – مخلب الغراب.

꧁༺ᴄʀʏᴘᴛᴏɴᴅʀᴀɢᴏɴ༻꧂ – التنين المشفر طريقة زخرفة أسماء ببجي بعد الاطلاع على الأسماء، نقدم لكم خطوات زخرفة الألعاب بكل سهولة: يوجد عدد كبير من المواقع التي تتيح لك زخرفة الأسماء، مثل (Cool Fancy Text Generator، وFancy Text Generator).

ادخل إلى واحد من هذه المواقع، وقم بكتابة الاسم الذي تريده ثم اختر الزخرفة التي تفضلها ضمن مجموعة من الخيارات.

انسخ الاسم بمجرد زخرفته.

قم بفتح اللعبة، ثم انتقل إلى ملفك الشخصي.

ابحث عن خدمة تغيير الاسم.

لصق الاسم المزخرف في حقل الاسم الجديد، ثم اضغط على تأكيد.

يجب التأكد من أن الاسم الذي اخترته يتوافق مع سياسات اللعبة