رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال موقع مظلتي الالكترونية spa.gov.iq

ازداد في الآونة الأخيرة عدد عمليات البحث التي يقوم بها الكثيرون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق يستفيد من هذا البرنامج العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث يهدف إلى تقديم الدعم لهم لمساعدتهم في تخفيف الأعباء والنفقات المعيشية التي يواجهونها هذا البرنامج متاح للمواطنين الذين يستوفون الشروط التي تم الإعلان عنها سنقوم في هذا المقال بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في عام 2024 باتباع هذه الخطوات:

ادخل الى الموقع الرسمى لموقع مظلتي الالكتروني.

اختار خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024”.

بعد ذلك ادخل المعلومات المطلوبة وتأكد من دقتها.

رابعا: قم بتحميل الكشف pdf.

ابحث عن الاسم الذي ترغب في معرفة المزيد عنه.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

سنوضح في النقاط التالية الشروط الجديدة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اتبع التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا.

يجب أن يكون المقيم داخل العراق بشكل دائم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وألا يتجاوز 50 عاما.

يجب أن يكون المتقدم غير مسجل في أي سوابق جنائية أو يواجه أية شبهات تتعلق بالجريمة.

ينبغي ألا يحصل المتقدم على أي دعم حكومي آخر.

للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه دولة العراق عبر برنامج الرعاية الاجتماعية يجب عليك تحقيق جميع الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، ومن المهم الإشارة إلى أن دولة العراق تقدم هذا الدعم بشكل مالي يصرف شهريا لجميع المستحقين.