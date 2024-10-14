“البرلمان يوضح” .. تعديل سن التقاعد 2024 بالعراق ليصل 65 عام وكيفية الاستعلام عن قيمة الراتب

الكثير من المواطنون يتساءلون حول الخطة الجديدة لتعديل سن التقاعد في دولة العراق وذلك في ظل سعي الدولة العراقية والحكومة لتعزيز جودة الرفاهية والحياة الأساسية المواطنين، كما من المتوقع أيضًا أن يتم إصدار قانون يحدد سن التقاعد بشكل رسمي لكافة الفئات وذلك من قبل الحكومة العراقية، وتم الإعلان بالفعل عن موعد تطبيق هذا القرار لذلك دعونا نتعرف على أهم التفاصيل الأخرى من خلال متابعة العناوين القادمة.

تعديل سن التقاعد في العراق 2024

قام مجلس النواب في دولة العراق بالإعلان عن بعض التحديثات المقترحة لسن التقاعد وذلك استجابة لكافة الآراء التي تم تجميعها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتأتي هذه في عدة نقاط كالتالي:

يجب أن يكون سن التقاعد للعاملين العامين قد تم رفعه من 60 إلى 63 سنة.

كما يجب لأصحاب المهن القانونية، اقتراح زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة.

أما بالنسبة ل السن المبكر للتقاعد تم تعديله ليصبح 50 سنة بدلاً من 45 سنة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الآن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق وذلك من خلال بعض النقاط التي حددتها وزارة المالية، كما عليك أيضا اتباع هذه النقاط بنجاح حتى يتم الاستفسار بشكل صحيح: