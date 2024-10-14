“سجل من هُنـــا”.. رابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 عبر وزارة الشؤون الليبية mch.gate.mosa.ly

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء ليبيا، حيث تعتبر هذه المنحة واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية التي تم إصدارها من قبل الحكومة الليبية، والتي تساهم في دعم الزوجة والأبناء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و مواجهة هذة التحديات، ويتم تقديم مبلغ معين من المال، لذلك سوف نوضح كيفية التسجيل في المنحة بالإضافة إلى الضوابط والشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء ليبيا

أوضحت الجهات المسؤولة مجموعة من الخطوات البسيطة للتسجيل في المنحة 2024، ويمكن التسجيل من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تتمثل فيما يلي:

يجب الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجب اختيار خانة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

يجب اختيار خانة خدمات للمواطنين.

ثم يجب الضغط على أيقونة تسجيل منحة الزوجة والأبناء في ليبيا.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالأسرة.

مراجعة حالات الطلبات المقدمة.

الشروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط للتسجيل في المنحة، وذلك لضمان قبول الطلبات المقدمة، وتتمثل الشروط كالآتي:

يجب أن يكون كلاً من الزوج والزوجة جنسية ليبية.

يجب عدم الاستفادة من دخل شهري ثابت.

يجب تسجيل كافة التفاصيل الخاصة بمصدر الدخل في حال وجوده، وتوضيح أي مصادر دخل إضافية أخرى.

يجب أن تقيم الأسرة بشكل مستمر في ليبيا.

يجب أن يكون الأبناء المؤهلون للحصول على المنحة مسجلين في كافة السجلات الرسمية.

يجب تسجيل جميع المستندات والأوراق اللازمة مثل شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال وعقد الزواج.

يجب الا يكون مستفيد من برامج دعم اخري.

يجب أن يتم تدوين جميع المستندات والأوراق بشكل سليم، والحرص على عدم التزوير في البيانات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة الزوجة والابناء

يتطلب التقديم على المنحة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية توافر مجموعة من مستندات، حيث تساعد في ضمان مصداقية المعلومات المقدمة تابع الاوراق: