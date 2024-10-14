‘بجوده عاليه HD’ المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 167 مدبلج Kurulus Osman علي ATV التركية والفجر الجزائرية

تترقب الجماهير بشغف كبير علي عرض المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 167، والذي يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح محط اهتمام المتابعين في جميع أنحاء العالم، ومع كل حلقة جديدة، يتصاعد التوتر وتزداد الأحداث إثارة، مما يزيد من حماس المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في هذه الحلقة المرتقبة.

المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 167

يرغب الجميع في معرفة التفاصيل المتعلقة بالحلقة الجديدة، وذلك بعد عرض الإعلان التشويقي الخاص بها، والذي كشف عن العديد من الأحداث المثيرة، حيث يُبرز محاولات عثمان المستمرة لبناء تحالفات قوية مع القبائل المجاورة، إلا أن هذه المساعي تواجه العديد من العقبات، وأظهر الإعلان أن الحلقة سوف تتناول الصعوبات التي يواجهها عثمان في إقناع بعض القبائل بالانضمام إلى حملاته العسكرية، في ظل المؤامرات التي تُحاك ضده من قبل الإمبراطورية البيزنطية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167

يتم عرض الحلقة 167 من المسلسل الجزء السادس، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت مصر والسعودية على قناة ATV التركية، فيما يتم ترجمتها وعرضها يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تتوفر العديد من القنوات التي تعرض للمسلسل، مما يسهل على المشاهدين الوصول إليه، وهي كالأتي:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10796

معدل الترميز هو: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناه: HD

القكر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11628.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

ترددالقناة: 12130.

معدل الترميز هو: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات