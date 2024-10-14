تابع بجوده عاليه HD مسلسل برغم القانون الحلقة 23 بطولة إيمان العاصي الموعد والقناة الناقلة

يتساءل الكثير من محبي الدراما في مصر والوطن العربي عن موعد عرض مسلسل برغم القانون 23 والذي يأتي بطولة إيمان العاصي، ويع من المسلسلات التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل كبير، و يعد من المسلسلات المميزة التي إستطاعت جذب إنتباة العديد من الأشخاص بفضل أحداثة الشيقة والمثيرة، وفي السطور التالية سنوفر لكم موعد عرض الحلقات القادمة والقناة الناقلة.

مسلسل برغم القانون 23

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام، تكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات، ولديها طفلين ليلى وهاشم، ولكن يختفي زوجها دون سابق إنذار.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 و القنوات الناقلة

يسعي المتابعين في كل مكان في مصر والوطن العربي التعرف علي موعد المسلسل، تابع المواعيد الأتية:

قناة ON: تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد مرة آخرى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

قناة ON دراما: في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويعاد في الساعات 6:00 صباحًا و5:00 مساءً.

ويتم عرض المسلسل على منصة Watch it قبل عرضه على القنوات التلفزيونية بـ 24 ساعة.