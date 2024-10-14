“شاهد HD”موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167 عبر قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية

يتساءل الكثير من متابعين الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167 ، ويعتبر المسلسل من أبرز الأعمال التي نالت اعجاب جميع الشعوب العربية ،وأحدث المسلسل ضجة كبيرة منذ أن بدأ عرضه علي الشاشات ، ويناقش المسلسل فترة حكم عثمان للدولة العثمانية وجميع الصعوبات والمواجهات التي واجهته في توحيد القبائل والحكم ، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال موعد العرض و القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167

يبحث الجميع عن موعد عرض الحلقة الجديدة ، حيث تم عرض المسلسل منذ بداية شهر أكتوبر، حيث شهدت الحلقات السابقة اقبال كبير لمشاهداتهم من قبل الوطن العربي ،وسوف تعرض هذه الحلقة الكثير من الأحداث الجديدة والمشوقة في محاولات عثمان لإنقاذ ابنة وسوف يتم عرض الحلقة علي القناة التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والسعودية ، وتعاد في اليوم التالي علي قناة الفجر الجزائرية الساعة الثامنة مساءا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

زاد البحث عن القنوات الفضائية التي تعرض المسلسل ، اليكم جميع القنوات و ترددها:

قناة النور

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11958.

معامل الاستقطاب الخاص : أفقي.

معدل الترميز المخصص: 27500.

معامل تصحيح الخطأ المناسب: 6/5.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12054.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز المخصص: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص: عمودي.

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز المخصص: 27500.

عامل الاستقطاب المستخدم: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12130.

عامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز المخصص: 27500.

عامل الاستقطاب المستخدم: عمودي.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد القناة: 10796.

عامل الاستقطاب الخاص: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز المخصص: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12692.

معامل الاستقطاب الخاص: عمودي.

معدل الترميز المخصص: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ابطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يضم المسلسل التركي عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم :