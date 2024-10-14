“بصورة واضحة” حدث تردد قناة عمو يزيد الجديد الان 2024 على القمر الصناعي

قناة عمو يزيد هي من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في إذاعة محتوى طفولي جذاب يعشقه العديد من الأطفال في الدول العربية، نظير أن القناة لا تقوم ببث أي مشاهد غير أخلاقية كما تفعل قنوات الأطفال الأخرى، وتهدف القناة في المقام الأولى إلى تنمية مهارات الطفل وتنمية سلوكياته الأخلاقية، بالإضافة إلى غرس القيم والمبادئ التي يبحث عنها كافة المتابعين في الدول العربية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد قناة عمو يزيد ويكون ذلك عقب حل المشكلة التقنية بشكل جذري مباشرة.

استقبل تردد قناة عمو يزيد الان

يمكنك تحميل قناة عمو يزيد الجديد، واستمرارية متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار اليوم، بالمحتوى التي يعشقه الأطفال، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد الجديد 11031.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

تحديث تردد قناة عمو يزيد أطفال

وللقناة تردد اخر وجديد على العرب سات، يسهل القيام بمشاهدته دون توقف، ومتابعة كل ما تقوم القناة بعرضه من أفلام ومسلسلات كرتونية، وغيرها من المحتوى الطفولي الجذاب، وفقًا للمعلومات المنصوص عليها على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 10923.

استقطاب القناة يكون رأسي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقبل قناة عمو يزيد على النايل سات والعرب سات

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة عمو يزيد أطفال الجديد، وفقًا للأتي:-

أن تذهب إلى قائمة إعدادات جهاز الرسيفر.

مع النقر على “التثبيت اليدوي”.

ليتم إدخال بيانات القناة.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل القناة.

ما تقدمه قناة عمو يزيد أطفال؟

تقدم القناة العديد من البرامج الطفولية والكرتونية التي تقدمه القناة على مدار اليوم، ومن البرامج التي تُذيعها قناة عمو يزيد، وفقًا للأتي:-