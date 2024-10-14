Samsung Galaxy S24 FE جهاز يكتسح الأسواق من سامسونج اعرف المواصفات

يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 FE ليؤكد مكانته كواحد من أقوى إصدارات سلسلة Galaxy بفضل تصميمه المتميز وأدائه المتفوق، كما ان الجهاز يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين قوة المعالجة وشاشة مذهلة Dynamic AMOLED 2X، إضافة إلى كاميرات متعددة الاستخدامات تلتقط صوراً احترافية بدقة عالية، هذا وبالإضافة إلى أنه يتفوق في مقاومته للماء والغبار بمعيار IP68، ويقدم أداء ممتاز في جميع الجوانب وإليكم أهم وأبرز التفاصيل
مواصفات Samsung Galaxy S24 FE
|الخاصية
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
|162.0×77.3×8.0 ملم، 213 جرام؛ واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 5)، إطار من الألمنيوم؛ مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة).
|الشاشة
|6.70 بوصة Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، سطوع 1900 نيت (الحد الأقصى)، دقة 1080×2340 بكسل، نسبة عرض 19.5:9، كثافة بكسلات 385ppi.
|المعالج
|Exynos 2400e (بدقة تصنيع 4 نانومتر): معالج بعشرة أنوية (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz)؛ معالج رسومي Xclipse 940.
|الذاكرة
|128GB مع 8GB RAM، 256GB مع 8GB RAM، 512GB مع 8GB RAM.
|نظام التشغيل
|Android 14، واجهة One UI 6.1.
|الكاميرا الخلفية
|الرئيسية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، طول بؤري 24 ملم، تركيز تلقائي مزدوج البكسل، مثبت بصري (OIS)؛ التقريب: 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، طول بؤري 75 ملم، تركيز تلقائي، مثبت بصري، تقريب بصري 3x؛ الزاوية الواسعة: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، بزاوية 123 درجة.
|الكاميرا الأمامية
|10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، طول بؤري 26 ملم (واسعة).
|تصوير الفيديو
|الكاميرا الخلفية: 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps؛ الكاميرا الأمامية: 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps؛ تثبيت إلكتروني (gyro-EIS).
|البطارية
|4700 مللي أمبير؛ شحن سلكي 25 واط، PD، QC2، شحن 50% في 30 دقيقة؛ شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي.
|الاتصال
|5G؛ شريحة eSIM؛ شريحتين؛ Wi-Fi 6e؛ بلوتوث 5.3؛ NFC.
|ميزات إضافية
|مستشعر بصمة تحت الشاشة (بصري)؛ مكبرات صوت ستيريو؛ استشعار قرب افتراضي، Samsung DeX، ميزة Circle to Search.