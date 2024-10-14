Samsung Galaxy S24 FE جهاز يكتسح الأسواق من سامسونج اعرف المواصفات

الأبعاد والوزن 162.0×77.3×8.0 ملم، 213 جرام؛ واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 5)، إطار من الألمنيوم؛ مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة).

الشاشة 6.70 بوصة Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، سطوع 1900 نيت (الحد الأقصى)، دقة 1080×2340 بكسل، نسبة عرض 19.5:9، كثافة بكسلات 385ppi.

المعالج Exynos 2400e (بدقة تصنيع 4 نانومتر): معالج بعشرة أنوية (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz)؛ معالج رسومي Xclipse 940.

الذاكرة 128GB مع 8GB RAM، 256GB مع 8GB RAM، 512GB مع 8GB RAM.

نظام التشغيل Android 14، واجهة One UI 6.1.

الكاميرا الخلفية الرئيسية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، طول بؤري 24 ملم، تركيز تلقائي مزدوج البكسل، مثبت بصري (OIS)؛ التقريب: 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، طول بؤري 75 ملم، تركيز تلقائي، مثبت بصري، تقريب بصري 3x؛ الزاوية الواسعة: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، بزاوية 123 درجة.

الكاميرا الأمامية 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، طول بؤري 26 ملم (واسعة).

تصوير الفيديو الكاميرا الخلفية: 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps؛ الكاميرا الأمامية: 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps؛ تثبيت إلكتروني (gyro-EIS).

البطارية 4700 مللي أمبير؛ شحن سلكي 25 واط، PD، QC2، شحن 50% في 30 دقيقة؛ شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي.

الاتصال 5G؛ شريحة eSIM؛ شريحتين؛ Wi-Fi 6e؛ بلوتوث 5.3؛ NFC.