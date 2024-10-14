سعر الذهب الان يُفاجئ الجميع.. عيار 21 وصل!!

شهد سعر الذهب حالة من الاضطراب منذ بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أكتوبر 2024، إلا أنه عاد للاستقرار منتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة، حيث إن شعبة الذهب تقوم بتحديثات مستمرة لجميع أسعار المشغولات الذهبية، لمعرفة السعر الحقيقي الذي يتم به التداول في الوقت الحالي، وعليه سنتعرف معًا على سعر الذهب في أخر تحديثاته خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

وفقًا لأخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، فإنها جاءت على النحو التالي:-

سجل سعر الذهب عيار الـ 24 للبيع نحو 4114.25 جنيه، فيما أن سعر الشراء بلغ نحو 4102.75 جنيه للجرام الواحد.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار الـ22 نحو 3771.5 جنيه للبيع، بينما الشراء بلغ نحو 3761 جنيهًا.

وعن سعر عيار الـ 21 فإنه استقر عند 3600 جنيه للبيع، أما الشراء فسجل نحو 3590 جنيهًا.

تحديثات سعر الذهب الإثنين

ولمعرفة باقي أسعار المشغولات الذهبية في منتصف التعاملات اليومية، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار الـ 18 إلى 3085.75 جنيه للبيع، بينما الشراء سجل نحو 3077.25 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر عيار الـ 14 إلى 2400 جنيه للبيع، وللشراء فسجل نحو 2393 جنيه.

حتى أن سعر الذهب عيار 12 بلغ نحو 2057 جنيه بيع، وشراء 2051 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

وعن قيمة مصنعية الذهب، فإنها تختلف من محل إلى أخر، ويتوقف ذلك على نوع الذهب ودرجة النقاء التي على إثرها يتم تحديد سعر عيار الذهب في محلات الصاغة، بما يتراوح ذلك من 30 حتى 200 جنيه.