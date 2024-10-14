موقع وزارة التربية العراقية النتائج.. نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني 2024

نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني، من أكثر المواضيع التي تشغل بال العديد من الطلاب والطالبات في عموم محافظات العراق، حتى أن هذه النتائج تُحدد مسيرة الطالب الجامعية، وفقًا للمجموع المتحصل عليه في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن أن وزارة التربية العراقية أوضحت بأن النتائج على وشك الظهور، خاصة مع الانتهاء من أعمال التصحيح ولم يتبق سوى المرحلة الأخيرة من عرض النتائج وهي اعتمادها.

كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني في عموم محافظات العراق، ومعرفة المجموع المتحصل عليه كل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية، بإتباع الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق الذي يظهر في الصفحة الرئيسية أو صفحة تسجل الدخول.

ليتم الانتقال إلى الصفحة التالية من الموقع مباشرة.

القيام باختيار مرحلة الثالث متوسط الدور الثاني فيما بعد.

وعليه يُرجى إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من استخراج كشوفات اعتراضات الثالث متوسط في النهاية.

عقد امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

وعقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فإنه سيتم عقد امتحانات الدور الثالث لجميع الصفوف المنتهية المتمثلة في الثالث متوسط والسادس الإعدادي والسادس الابتدائي، لتكون بدايتها من الشهر الجاري، حتى أنها تستمر لمدة شهر كامل بحيث يتم خوض هذه الاختبارات في 3 مواد فقط مع دفع الرسوم المحددة من قبل وزارة التربية العراقية.