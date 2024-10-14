“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات وعرب سات وشاهدوا أجمل الأغاني اليومية

قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال والتي تعرض محتوياتها باللغة العربية لذا يبحث عنها الكثير من الآباء في الوطن العربي فهي تقدم محتوى تعليمي هادف بجانب الترفيه والتشويق وتعلم قناة طيور الجنة على تطوير شخصية الصغار وزرع الأخلاق والقيم في نفوسهم، وهذا الأمر جعلها تحوز على إعجاب ومحبة الكثيرين.

تردد طيور الجنة على قمر نايل سات

تقدم طيور بيبي باقة متميزة من الأناشيد والأغاني الخاصة بالاطفال والتي تقوم بتعليمهم القيم والمبادئ بجانب توفير البرامج الممتعة والمسلية لهم، يمكنكم متابعتها على قمر النايل سات على التردد الجديد وذلك عبر البيانات التالية:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11274.

معامل الاستقطاب الخاص بها : أفقي.

الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 3/4.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي عرب سات

يمكنك أيضا متابعة قناة طيور بيبي الفضائية على قمر العرب سات وذلك بالاستعانة بالبيانات التالية:

قمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11310.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

ترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: ¾

كيفية تنزيل القناة على الأقمار الصناعية

بعد التعرف على التردد الجديد لقناة طيور بيبي على قمري عرب سات ونايل سات، إليكم خطوات تثبيت القناة بسهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية: