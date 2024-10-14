“مين هالبوبو” تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات وخطوات تنزيل القناة في دقائق!!

تزايد البحث عن معرفة تردد قناة كراميش الفضائية حيث تعمل القناة على تقديم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين وحققت القناة نجاحاً كبيراً من إطلاقها ولها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بفضل محتواها المتميز لذلك اليوم سوف نوضح لكم تردد القناة الجديد.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

العديد من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة حيث تعمل القناة على تسلية الطفل، وجاء تردد القناة على نايل سات على النحو التالي:

التردد 11430.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

كذلك تعمل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال كتابة البيانات الآتية:

التردد هو 11390.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 4/3.

خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر

قناة كراميش تعد واحد من قنوات الأطفال التي لها شعبية كبيرة ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بهم للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال التي تدخل السرور والفرح على الطفل ويمكن تنزيل القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية: