“وحش ريلمي لعام 2024” مواصفات هاتف Realme GT5 Pro مقاوم للمياه ومصنوع من الجلد.. وسعر الهاتف

أعلنت شركة ريلمي عن هاتفها الجديد هاتف Realme GT5 Pro، الذي جاء بتصميم أنيق وجذاب بالإضافة إلى المميزات والمواصفات التي يمتلكها الهاتف من ضمنها بطارية كبيرة تدوم لوقت طويل وتزايد البحث من قبل محبي هواتف شركة ريلمي عن معرفة أهم مواصفات ومميزات الهاتف وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الفقرات التالية.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro

جاء الهاتف بمواصفات عديدة لعل من أبرزها مايلي:

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الخامس والجيل الرابع والجيل الثالث والجيل الثانى.

أبعاد الجهاز 161*75*9.2 مم.

وزن الهاتف يتراوح بين 218 جرام حتى 244 جرام.

خامات الهاتف مصنوعة من الجلد والزجاج ويأتي بإطار معدني مصنوع من الألومنيوم.

مساحة الشاشة 6.7 بوصة بدقة 2780 * 1264 بيكسل.

الهاتف مقاوم للغبار وقطرات المياه.

الهاتف جاء بعدة إصدارات وذاكرة صلبة تتراوح بين 256 حتي واحد تيرا بايت.

كاميرا الهاتف الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي ثلاثية الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية بمدي 50 ميجا بيكسل، أما بالنسبة للكاميرا الثالثة تعمل بمدي 8 ميجا بيكسل.

مميزات Realme GT5 Pro

بعد أن وضحنا لكم مواصفات الهاتف سوف نوضح لكم أهم مميزاته وهي:

يأتي مع الجهاز مايك عازل للضجيج.

الهاتف به بلوتوث من إصدار 5.4 ويدعم خاصية جي بي اس.

بطارية الهاتف كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Realme GT5 Pro

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة سعر الهاتف حيث يختلف السعر حسب الإصدار وذلك على النحو التالي: