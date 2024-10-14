“فرح ومرح 24 ساعة” استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات وخطوات تنزيل القناة

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة واحد من قنوات الأطفال التي لها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي تقدم القناة العديد من أغاني الأطفال التي تدخل البهجة والسرور على الأطفال، وتقدم محتوى آمن على الأطفال وتزايد البحث عن معرفة تردد القناة الجديد حيث تعمل دائما إدارة القناة على تحديث التردد لضمان عدم انقطاع الخدمة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية على النايل سات

تعمل قناة طيور الجنة على مدار اليوم وتقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار لذلك نجد الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معرفة تردد القناة لتنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم، وجاء تردد القناة على النحو التالي:

التردد هو 11259.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كذلك يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد قناة طيور الجنة 11310.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة HD.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الإستقبال

تعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل على تنمية مهارات الطفل لذلك نجد الكثير يبحثون عن معرفة كيفية تنزيل القناة للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال ويمكن استقبال القناة من قبل الخطوات الآتية: