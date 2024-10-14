“سجلوا من خواتي” خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة للحصول على المنحة

وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية أعلنت عن فتح باب التسجيل في منحة البطالة وهي منحة تستهدف أكبر عدد من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية لمساعدة الشباب وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد حيث يتم منح 15 ألف دينار قيمة المنحة وتزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص في الجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة والاستفادة من الدعم المقدم ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في المنحة وأهم الشروط الواجب توافرها.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

أتاحت وكالة التشغيل الوطنية في الجزائر خدمة التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

أولا قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي ل وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب خاص قم بإنشاء حساب جديد.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر منحة البطالة.

بعد ذلك قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

الشروط اللازمة للتسجيل في منحة البطالة

الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية أعلنت عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في المنحة وتتمثل فيما يلى: