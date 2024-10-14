جمع الصحاب.. موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة مجاناً بدون تشفير

موعد مباراة مصر وموريتانيا يبحث عنها ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم، حيث يستمتع الجميع بأجواء المنافسة بين الفريقين، وخاصةً بعد أن أثبت المنتخب المصري تألقه في جميع الجولات السابقة ليحتل صدارة المجموعة وتكون فرصته في الفوز كبيرة مقارنةً بباقي الفرق المنافسة في هذه البطولة، جمهور عريق يتابع ويترقب بشغف موعد اللقاء المنتظر بين الفريقين مصر وموريتانيا،

وهناك توقعات كثيرة أن الأجواء تكون مشوقة للغاية ويؤدي كلا الفريقين كل ما لديهم كي يستحوذون الأهداف، ونذكركم بأن المنتخب المصري في صدارة المجموعة c بعد فوزه في الثلاثة جولات السابقة ليصبح مجموعة النقاط 9 نقاط بفارق 6 نقاط بينه وبين فريق موريتانيا الذي يحتل الترتيب الرابع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد حول موعد مباراة مصر وموريتانيا .

موعد مباراة مصر وموريتانيا

لقد حان موعد اللقاء بين مصر ومورينا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وحسب الموعد المقرر بأن المواجهة تكون بعد 24 ساعة غداً الثلاثاء 15 من أكتوبر 2024 على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا، مما حرص الكثير من الجماهير على حجز تذاكر هذه المباراة كي يستمتعون بالأجواء، تبدأ المباراة الفريقين الفريقين عند انطلاق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ويتم إذاعة البث بشكل مباشر عبر قناة بي ان سبورت 3 ويقوم بالتعليق عصام الشوالي ويتم البث عبر شاشة أون تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة بي ان سبورت 3