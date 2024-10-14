“شاومي تعود من جديد” سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 13T إمكانيات قوية وتصميم أنيق

أطلقت شركة شاومي هاتف في فئة فلاج شيب وهو هاتف Xiaomi 13T وذلك بتصميم أنيق وجذاب ومناسب لمختلف المستخدمين وهو من الهواتف المقاومة للماء ويتميز باحتوائه على سماعات ستيريو ويحتوى على شاشة كبيرة الحجم، وتتميز بدقتها العالية بالإضافة إلى بطارية كبيرة الحجم ويتم شحنها بشكل سريع، ويتميز الهاتف بأداء عالي وهناك الكثير من المميزات الأخرى التي يتميز بها الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi 13T

يتميز هاتف Xiaomi 13T بالكثير من المميزات المختلفة التي حصلت على إعجاب الجميع، وتتمثل تلك المواصفات فيما يأتي:

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج قوي من النوع ميديا تيك Dimensity 8200 Ultra.

التخزين: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 20 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية وتبلغ دقة الأولى 50 ميجا بكسل وتبلغ دقة الثانية بدقة 50 ميجا بكسل وتبلغ دقة الثالثة 12 ميجا بكسل.

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.67 إنش وجودة عالية.

نظام التشغيل: يحتوى الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13.

البطارية: تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير وهي تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

مميزات هاتف Xiaomi 13T

هناك الكثير من المميزات التي تميز هاتف Xiaomi 13T وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يأتي الهاتف بتصميم جذاب وأنيق وهو يتكون من خامات عالية الجودة كما هو في باقي هواتف شاومي.

تم تصميم الهاتف بخاصية مقاومة للماء والغبار وهو بشهادة IP68.

يحتوى الهاتف على سماعات ستيريو وتقوم بجعل الصوت قوي.

يحتوى الهاتف على معالج قوي وهو Dimensity 8200 Ultra وهو جيد في التشغيل.

تم صنع ظهر الهاتف من الزجاج.

يأتي مع الهاتف شاحن ويحتوى على بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

شاشة الهاتف من النوع أموليد وهو ممتع للمشاهدة لجميع المستخدمين.

سعر هاتف Xiaomi 13T

يختلف سعر الهاتف من دولة للأخرى، ولقد جاء سعر النسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام كالآتي: