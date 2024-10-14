ما هي شروط طلب برنامج حساب المواطن وطريقة التسجيل في الدعم 2024

الحكومة السعودية أتاحت برنامج الدعم حساب المواطن الذي يقوم بتقديم الدعم للمواطنين المستحقين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية ومواجهة الظروف المعيشية القاسية التي تواجههم، وهذا عن طريق مبلغ مالي يقدم لهم بشكل شهري وذلك بعد التأكد من أهليتهم، سوف نقدم لكم خلال التقرير التالي الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وباقي التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد الانتهاء من تقديم طلب للاستفادة من الدعم الخاص بحساب أصبح بإمكانك الاستعلام عن أهلية حسابك بطريقة بسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة المنصة الإلكترونية الخاصة لدى موقع حساب المواطن في المملكة.

أكتب اسم المستخدم متبوعا برقم الهوية الوطنية للمتقدم واضغط دخول.

حدد خانة خدمات الكترونية واختر بعدها أهلية حساب المواطن.

كتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها والضغط استعلام.

التسجيل في برنامج حساب المواطن بالخطوات

يمكن لكافة المواطنين السعوديين ممن ينطبق عليها الشروط التسجيل بسهولة عبر حساب المواطن وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

كتابة اسم المستفيد متبوعا بكلمة المرور.

كما يجب كتابة كافة البيانات اللازمة في الخانات المخصصة لها ورفع كافة الأوراق المطلوبة.

اضغط تقديم الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة طلبك.

ما هي شروط طلب حساب المواطن