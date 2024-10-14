استقبلها بأقوى جودة .. تردد قناة المغربية الرياضية 2024 على جميع الأقمار الصناعية استمتع بالمباريات مجاني

قناة المغربية الرياضية تعد من أكبر وأهم القنوات الرياضية حققت القناة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة ونالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة من مباريات كرة القدم والعديد من البطولات بجانب أنها تعمل بشكل مجاني، وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث من محبي كرة القدم عن معرفة تردد القناة الجديد وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024 على النايل سات

يمكنك متابعة عدد كبير من المباريات عبر قناة المغربية الرياضية وذلك من خلال استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عن طريق إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو 11157.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

كذلك من مميزات قناة المغربية الرياضية أنها تعمل أيضا على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد الجديد 12683.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية على هوت بيرد

كما يمكن تنزيل القناة على هوت بيرد وإليكم التردد وهو:

تردد القناة 10873.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لكل محبي وعشاق كرة القدم بصورة خاصة ومحبي الرياضة بصورة عامة يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: