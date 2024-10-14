“تردد أكتوبر الجديد” تردد قناة كراميش 2024 بأعلى جودة وطريقة تثبيتها على جهازك

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش 2024 على جميع الاقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات تعد قناة كراميش من أهم وأفضل القنوات التي نالت شعبية كبيرة بين أطفال الوطن العربي، كما لها أهمية كبيرة بالنسبة للأطفال الذين يرغبون بالاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، لذلك حرصت القناة على تحديد التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية كما تضمن تقديم محتوى بأعلى جودة من حيث الصورة والصوت، لذلك تقوم إدارة القناة بتحديد تردد دوري لتحسين أداء البحث وتقديم محتواها دون تقطيع أو تشويش، كما تتميز القناة بتطوير محتواها دائما باستمرار وتقدم كل ما هو جديد لتنال إعجاب الأطفال.

تردد قناة كراميش 2024 النايل سات

زادت عمليات البحث المتكررة عن تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات وعلى العرب سات، لذلك سوف نوضح جميع التفاصيل حول تردد القناة عبر النقاط التالية فهي من أفضل القنوات في الوطن العربي للأطفال حيث تعرض محتوى جيد، وتستطيع الآن استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة:11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة عالية للبث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

جودة القناة: SD.

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكنك تنزيل قناة كراميش أيضاً على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة:11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة كراميش للأطفال على التلفزيون من خلال اتباع الخطوات التالية: