” هتتابع مجاني وببلاش ” تردد قناة الكأس المفتوحة 2024 Alkass HD استقبلها دلوقت وتابع أقوى الماتشات

قناة الكأس المفتوحة من القنوات الفضائية الرياضية التي يفضلها الكثير من محبي وعشاق الرياضة تقوم القناة ببث مجموعة كبيرة من البطولات والمباريات على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي بالإضافة إلى التحليل الرياضي، وتحظى القناة بشعبية كبيرة ولها قاعدة جماهيرية حاشدة، وتزايد البحث من قبل العديد عن معرفة تردد القناة وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

تردد قناة الكأس المفتوحة 2024

تعرض قناة الكأس مجموعة من البطولات والمباريات مما جعل الكثير من محبي وعشاق الرياضة وخاصة كرة القدم يبحث عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد على النحو التالي:

التردد 11919.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات الآتية:

التردد 12245.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط قناة الكأس المفتوحة 2024

لضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم فقط اتبع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على إعدادات جهاز الاستقبال.

قم بالضغط على زر البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي.

ثم قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على بحث ثم بعد ذلك اضغط على حفظ.

ستجد القناة ضمن قائمة القنوات الفضائية الموجودة على جهاز الإستقبال.

مميزات قناة الكأس المفتوحة

تتميز القناة بمجموعة كبيرة من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الرياضة ومن أبرزها مايلي: