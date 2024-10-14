شروط تقديم ولي الأمر في نظام نور التعليمي 1446 والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

يزداد البحث في تلك الفترة وخاصة بعد أن بدأ العام الدراسي الجديد عن شروط تسجيل ولي الأمر في منصة نور الإلكترونية حيث تعد منصة نور من المنصات الهامة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية من أجل مساعدة أولياء الأمور والطلاب، وهي من المنصات الهامة التي يتطلب توافر العديد من الشروط من أجل التسجيل فيها، ويستطيع ولي الأمر التسجيل في المنصة من خلال اتباع خطوات بسيطة.

شروط تقديم ولي الأمر في نظام نور التعليمي 1446

في حال إذا كنت من أولياء الأمور وأردت التسجيل في منصة نور التعليمية فيجب عليك أن تتأكد من تحقيق الشروط التالية:

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الطالب 5 أعوام والحد الأقصى 11 عام.

يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة رياض الأطفال.

من الضروري أن يتم إدخال كافة المستندات المطلوبة.

يستحب أن يكون الوالد مسجل مسبقا في المنصة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور التعليمي

توجد بعض المستندات والأوراق التي يجب أن يوفرها ولي الأمر في حال إذا أراد التسجيل في منصة نور، وتتمثل تلك المستندات في التالي:

أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب بالإضافة إلى صورة واحدة منها.

أصل شهادة تطعيم الطالب بالإضافة إلى صورة واحدة منها.

صورة واحدة للطالب بخلفية بيضاء ويشترط أن تكون حديثة.

خطوات تسجيل ولي الأمر في منصة نور التعليمية

لكي تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها منصة نور التعليمية يجب عليك أن تتبع الخطوات الصحيحة للتسجيل في المنصة، وهي على النحو التالي: