” يا سلام لو اتقبلت ” رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025 اعرف الشروط وقدم الآن يمكن تسافر!

وزارة الخارجية الأمريكية أفصحت عن موعد فتح باب التسجيل في اللوتري الأمريكي للعام المقبل 2025، حيث يرغب العديد من الأشخاص في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيش فيها لأن هناك فرص عديدة للعمل لذلك اليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في اللوتري الأمريكي وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

كذلك يشترط تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

يشترط إرفاق صورة شخصية للمتقدم حديثة 5*5.

ما هو اللوتري الامريكي؟

قانون الهجرة العشوائية إلى الولايات الأمريكية تم إنشاءه عام 1990 ويعرف باسم اللوتري الأمريكي أو تأشيرة التنوع DV، ويمنح فرصة الهجرة العشوائية لأمريكا لنحو 55000 مواطن من مختلف البلدان فهو يعد فرصة ذهبية للراغبين في بدء حياة جديدة في امريكا.

كيفية التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا

أتاحت الوزارة خدمة التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث يمكن التسجيل من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: