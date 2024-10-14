” يلا نلعب مع لولو ” تردد قناه وناسه الجديد 2024 على جميع الأقمار استقبلها بكل سهولة وفرحي أولادك

تعد قناة وناسة من قنوات الأطفال التي حققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بفضل محتواها المتميز والمتنوع حيث تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الاطفال على مدار اليوم وتقدم محتوى آمن جدا على الأطفال يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد القناة الجديد.

تردد قناة وناسة على قمر نايل سات

تعمل قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات ويمكن تنزيل القناة من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو 11430.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

بعد أن وضحنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات سوف نوضح لكم التردد على قمر عرب سات وجاء على النحو التالي:

التردد 11270.

معامل تصويب الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

مميزات قناة وناسة

تعددت مميزات قناة وناسة مما جعلها من أفضل وأشهر قنوات الأطفال ومن تلك المميزات ما يلي:

تقدم محتوى يتناسب مع كافة الأعمار.

تعمل على مدار 24 ساعة.

تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

القناة مجانية غير مشفرة ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.

خطوات استقبال القناة على جهاز الإستقبال

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية تنزيل قناة وناسة على جهاز الإستقبال وذلك يمكن من خلال اتباع الخطوات الآتية: