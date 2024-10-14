استعلم نتائجنا.. نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني 2024 جميع المحافظات العراقية pdf

بحث كبير وملحوظ جداً منذ عدة ساعات يقوم بها الطلاب من جميع المحافظات العراقية لمعرفة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني 2024، تشكل نتائج الاعتراضات أهمية كبيرة لأن الطلاب المتقدمين يمكن أن تتحسن نسبة نجاحهم ويتم تعديل الدرجات، بعض الطلاب يواجهون مشاكل في النتائج وعلى ثقة كبيرة أن هناك خطأ واضح في الدرجات التي حصلوا عليهم، لذلك يلجأ الكثير لتسجيل الاعتراضات حسب المواد الذي يريدون إعادة التدقيق فيها،

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية قيمة الرسوم لمن يرغب في تسجيل الاعتراض حيث تصل نحو 3000 دينار عراقي، وفي حالة واحدة يسترد الطالب المبلغ المدفوعة عندما يتم التأكد من أخطاء في النتائج، ترقبوا معنا الفقرات التالية وننشر لحضراتكم نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني 2024 ورابط الاستعلام.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني 2024

قبل سابق وبعد انتهاء امتحانات الدور الثاني مباشرةً كشف الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل على اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثالث، حيث استمرت فترة التسجيل نحو 10 أيام وتقدم الكثير من الطلاب على الاعتراضات من شتى المحافظات العراقية وهذا لتحسين درجاتهم وتعديل نسب النجاح لاتاحة فرصة الالتحاق بالمراحل التعليمية، وخلال الساعات القليلة القادمة من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الاعتراض ويتم رفعها إلكترونياً.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط دور ثاني

بمنتهى السهولة واليسر دون الذهاب للمدرسة يمكنكم استخراج نتائج الاعتراضات