إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق.. بهذا الموعد!!

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها مؤخرًا عن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابقة، ناهيك عن أن هذه الوجبة تضم عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المادي المتوفر من قبل الحكومة العراقية، وعليه سنكشف لكم متى يتم صدور الوجبات الخاصة بالرعاية في السطور التالية.

متى صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة متوقفة على توفير الدرجات المالية المعني بتوزيعها على كافة المستفيدين في محافظات العراق، حيث إنه في حالة تم توفير هذه التخصيصات المالية سيتم إطلاق الوجبة السابعة في الحال دون مواجهة أي تأخير، وعليه أكد نجم العقابي المتحدث باسم الوزارة، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات التي تُحافظ بها على تأمين رواتب العمال وكذلك التخصيصات المالية الخاصة بالإعانة الاجتماعية مما جاري العمل على إطلاقها في الفترة المقبلة.

كيف استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

يمكنك وبكل سهولة استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عقب صدورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

قم بالانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع تسجيل بيانات الدخول للصفحة التالية من المنصة.

وعليه يُرجى اختيار الوجبة السابعة من قسم الإعانة الاجتماعية.

تحددي المحافظة المقيم بها المواطن.

مع استكمال باقي المعلومات.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استخراج الكشوفات.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين والراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-